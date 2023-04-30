DÜZCE (İHA) – Son dönemlerde iş dünyasında sadece İngilizce bilmek yeterli olmuyor. İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil tercih sebebi oluyor.

Türkiye’de birçok firma bünyesinde İngilizce bilen kişileri istihdam etmeyi tercih ediyor. Bazı sektörler için çok iyi derecede İngilizce bilmek de yeterli olmayabiliyor. İşletmeler, ikinci bir yabancı dil bilen kişilere iş başvurularında öncelik tanıyor.

Tekstil, metal-makine, gıda, otomotiv ve kimya ilaç sanayisi gibi birçok sektörün faaliyet gösterdiği Düzce’de de, son dönemlerde dil okullarına yoğun talep yaşanıyor.

Kişilerin genellikle İngilizce öğrenmek için kursa geldiğini, eğitimlerini tamamladıktan sonra da ikinci bir dile yöneldiğini söyleyen Dil Kursu Eğitim Danışmanı Remziye Berktaş, "Buraya başvuran öğrencilerimiz hayatlarında İngilizcenin artık garanti olmasını istiyor. Ticari anlamda, eğitim hayatlarında ve iş hayatlarında İngilizce bilmek istiyorlar. İkinci dil seçeneklerine bakıldığı zaman öğrencinin istekleri daha çok ön planda oluyor. İlk önce İngilizce eğitimini alıyor, daha sonra ikinci bir dil seçeneği olarak Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca gibi dilleri tercih ediyor" dedi.

"İkinci dil seçeneklerinde kişilerin B seviyelerine ulaşması yeterlidir"

Dil eğitimlerinin 6 seviyeden olduğunu ve B seviyesinin dili konuşmakta yeterli olduğunu dile getiren Berktaş, "İngilizce eğitimi toplam 6 seviyeden oluşur. A seviyeleri, B seviyeleri ve C seviyeleri olarak geçer. A1 ve A2 seviyeleri başlangıç seviyeleridir. B1 ve B2 orta düzeylerdir. Yani öğrencinin kendini ifade ettiği, karşıdakini anlayabileceği düzey oluyor. C1 ve C2 seviyeler ise akademik düzeylerdir. Öğrenci bir makale yazımında veya makale okumasında gayet İngilizcesi ile yeteri düzeyde konuya hakim olabiliyor. İkinci dil seçeneklerinde kişilerin B seviyelerine ulaşması yeterlidir. Akademik düzeyde bir ilerleme kaydetmeyi düşünüyorsa kişi, ilerlemesi için eğitim desteklerimizi veriyoruz" ifadelerini kullandı.