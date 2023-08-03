Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı bir bölgedeki hasarlı bank yetkililer tarafından tamir edilmeyince çevre esnafı harekete geçti.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Konuk Sokak üzerinde bulunan bir bank kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Neredeyse kullanılamaz hale geldiği belirtilen bank yetkililer tarafından onarılmazken, durumu fark eden çevre esnafı kolları sıvadı. Bankı tamir etmek için bir araya gelen 2 esnaf, bütün tahtaları yerinden sökerek daha düzgün bir şekilde yeniden monte etti. Çevredeki vatandaşlar bu duyarlılığı takdir ederken, yoldan geçenler esnafa ‘elinize sağlık’ dedi.

“Muhtemelen belediyenin bu konudan haberi yok”

İstiklal Mahallesi’nde esnaflık yapan Mustafa Güler, muhtemelen Odunpazarı Belediyesi’nin hasarlı banktan haberi olmadığını söyledi. Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hasarlı bankı kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalıştıklarını ifade eden Güler, “Cebimizden maliyet etmedik. Parçaları dağılmıştı ve tutmuyordu. Bu yüzden tahtalarını söküp yeniden monte ettik. Burayı vatandaşın mağdur olmaması için geçici olarak yapmaya çalıştık. Muhtemelen belediyenin bu konudan haberi yok” şeklinde konuştu.