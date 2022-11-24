Türkiye İş Bankası, ikinci Girişimcilik Şubesini İzQ iş birliğiyle İzmir’de açtı. Geleneksel bankacılık faaliyetlerinden ayrışan şube, girişimcilere ve ekosistem paydaşlarına hizmet verecek.

Türkiye İş Bankası, ikinci Girişimcilik Şubesini İzQ iş birliğiyle İzmir’de açtı. Geleneksel bankacılık faaliyetlerinden ayrışan şube, girişimcilere ve ekosistem paydaşlarına hizmet verecek.

Türkiye İş Bankası, İzmir Girişimcilik Şubesini İzQ Girişimcilik Merkezinde açtı. Şubenin açılışı, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile girişimcilik ekosisteminden paydaşların katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

İçerisinde ofisler, toplantı ve etkinlik salonları ile muhtelif ortak kullanım alanları yer alan, şehrin en büyük ortak çalışma alanlarından biri olan ve bir girişimcilik platformu olarak aktif biçimde faaliyet gösteren İzQ Girişimcilik Merkezi içerisinde konumlanan İş Bankası İzmir Girişimcilik Şubesi, farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubesinden ayrışıyor.

İzmir Girişimcilik Şubesi, girişimcilik ekosistemine hakim, teknolojik girişimlerle aynı dili konuşan şube çalışanlarıyla İzmir girişimcilik ekosistemine hizmet verecek. Teknoloji tabanlı yeni nesil girişimleri, yatırım fonlarını, melek yatırımcıları ve ekosistemin diğer paydaşlarını hedefleyen şube, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunacak. Şubede ayrıca finans yönetimi, yatırım süreçleri, insan kaynakları ve dijital pazarlama gibi konularda iş birliği imkanlarının yanı sıra girişimcilik ekosistemine yönelik network desteği de sağlanacak.

“Girişimcinin kazandığı yerde toplum daha çok kazanır”

Açılışta yaptığı konuşmada, yeni ekonominin yapı taşları olarak gördükleri girişimciliğin odaklandıkları stratejik alanlardan biri olduğunu vurgulayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yeni nesil teknolojik girişimlerin ülke büyümesi ve ekonomik gelişimdeki önemine vurgu yaparak, girişimcilik ekosistemine verilen her desteğin ve başarılı her bir girişimin aynı zamanda girişimciliğin kariyer yolu olarak görülmesine, dolayısıyla istihdama da katkı sağladığını söyledi. Aran, “Biz de ülkemizin iktisadi kalkınmasında finansman ayağında katkı vermenin yanında, girişim hızlandırma programlarından fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarımda girişimciliğe kadar ‘girişimcinin kazandığı yerde toplum daha çok kazanır’ anlayışıyla, ekosistemin tüm kesimlerine dokunuyoruz” dedi.

“Hayal varsa başarı gelir”

Girişimciliğin emek isteyen, risk almayı ve bir hayale sahip olmayı gerektiren çok özel bir alan olduğunu, girişimcinin hayal edip fikrini hayata geçirdiğinde ekonomik başarının zaten kendiliğinden geldiğini ifade eden Aran, şöyle konuştu: “Bugün genç girişimcilere tavsiyem; yaptıkları girişimden faydalanmayı, para kazanmayı hedeflemeleri değil, asıl o girişimle neyi değiştirmek istediklerini belirlemeleri ve neyi başarmak istediklerini hayal etmeleridir. Hayal varsa ekonomik başarı gelir. Sadece para kazanmak için başlayan bir girişim, uzun soluklu olmaz. Girişimcilerin en büyük kıymeti bir hayale, ülkemiz için bir hayale sahip olmaktan gelir. Biz girişimcilik şubelerimizi girişimcilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak, bankacılık ürün ve hizmetlerini sunmak için değil; girişimcilerimizin büyümesine, hayallerine ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde İş Bankası’nın gücünü girişimcilerimize vakfetmek için açıyoruz.”

İlk Girişimcilik Şubesini geçtiğimiz yılın sonunda İstanbul’da açtıklarını hatırlatan Aran, bu şubelerin girişimcilik dünyası için bir finans merkezi olmasının yanı sıra onların birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirebilecekleri bir yer olduğunu ifade etti.

“İstanbul Girişimcilik Şubesi bir yılda 500’ü aşkın müşteriye ulaştı”

Hakan Aran, girişimcilik ekosistemini yakından tanıyan ve teknolojik girişimlerin dilinden anlayan şube çalışanları ile fiziki koşulları paylaşımlı ofis konseptinde startup çalışma ortamına uygun olarak hizmete geçirdikleri İstanbul Girişimcilik Şubesi’nin bir yılda teknolojik girişimci, melek yatırımcı, yatırım fonu ve yatırım-kitle fonlama ağları gibi farklı ekosistem temsilcilerinden toplamda 500’ü aşkın müşteriye ulaştığını söyledi. Aran, İstanbul Girişimcilik Şubesi bünyesindeki çok sayıda müşterinin de geçen süre zarfında İş Bankası ya da iştirakleri ile iş birliği/kampanya geliştirmelerinin sağlandığını belirtti.

“Girişimcilik ekosistemi ve kültürünün İzmir’de olgunlaşmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz”

İstanbul’daki girişimcilik şubesinin faaliyet gösterdiği bir yıllık süre içerisinde hem hızla artan müşteri sayısı, iş birliği ve iş ortaklıkları hem de ekosistemden gelen olumlu geri bildirimlerle girişimcilere özel şube açma kararının ne kadar doğru olduğunu gördüklerini vurgulayan Aran, şöyle devam etti: “Tüm olumlu gelişmeler ve girişimcilik ekosisteminden aldığımız teşvik edici geri bildirimler sonrasında ikinci Girişimcilik Şubemizi İzmir’de İzQ Girişimcilik Merkezinde açmaya karar verdik. Bu sayede, İzmir girişimcilik ekosistemiyle İş Bankası’nın girişimcilik gücünü birleştirmek suretiyle girişimcilik ekosistemine ve ülke ekonomimize katkılarımızı artırarak sürdürmeyi; girişimcilik ekosisteminin ve kültürünün İzmir ve çevresinde daha da olgunlaşmasına, İzmir’in sanayi, tarım ve turizmden sonra girişimcilik alanında da cazibe merkezi olmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Girişimcilerimizin burada kendilerini evlerinde, ofislerinde gibi hissetmeleri, onları anlayan onlarla aynı dili konuşan, yanlarında olan, teşvik eden bir bankanın olduğunu bilmeleri, toplantılarını bu mekanda yapabilmeleri ve tüm bankacılık ihtiyaçlarını şubeden karşılayabilmeleri önemli.”

“Bizimle aynı motivasyonu taşıyanlarla yeni hikayeler oluşturmak istiyoruz”

Girişimcilik ekosisteminin gelişeceği bir ortamın oluşturulabilmesi için sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün de önemli sorumluluklar üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Aran, “İzmir’de bu alanda kurumların sağladıkları katkıları ve bunu yaparken kurdukları iş birliği ortamını görmek, çok paydaşlı yapılarla her kesimin elini taşın altına koyması ve her kesimi kucaklamaları kıymetli. Girişimcilik dünyasında büyüyerek ve benzer düşüncede olan iş ortaklarımızla güçlerimizi birleştirerek ilerlemek istiyoruz. Kapımızı tüm girişimcilere ve ekosistemin paydaşlarına açıyor, bizimle aynı motivasyonu taşıyanlarla birlikte başarı hikayeleri oluşturmak istiyoruz” dedi.

“İzmir girişimcilik açısından elverişli”

İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de konuşmasında, İzmir’in yeni teknolojilere adaptasyon yeteneğinin genç nüfusuyla bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklime sahip olduğunu söyledi. Özgener, “Günümüzde teknolojinin birçok alanda hızla gelişmesi ile birlikte girişimcilik; öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alıyor. Hizmet sektörünün internet ortamına kayması, hız ve kişiselleştirme gibi özelliklerin gittikçe önem kazanması, katma değerin fiyatın önüne geçmesi gibi gelişmeler doğrultusunda girişimcilik ekosistemi büyük bir dönüşüm yaşadı” diye konuştu.

“Girişimci gençlere iş dünyasının desteği büyük önem taşıyor”

Start-up olarak tanımlanan girişimlerin ekosistemin başrolünde yer aldığını, teknoloji odaklı, dinamik, hızlı büyüme potansiyeli vadeden, global ölçekte ses getirebilecek niteliğe sahip startupların, geleceği şekillendirdiğini vurgulayan Özgener, kısıtlı imkanlarla işini kurmuş, büyütmüş ve daha da önemlisi tüm ekonomik dalgalanmalara rağmen işini geliştirerek ayakta tutmayı başarmış girişimci bir neslin yetiştiğine dikkat çekti. Özgener, “Güçlü bir girişimcilik ekosistemi yaratmanın önkoşulu; gençlere, fikirlerini hayata geçirebilecekleri alanların yaratılmasından geçiyor ve bu noktada da gençlere iş dünyasının desteği büyük önem taşıyor. İşte bugün burada da iş dünyasının girişimcilere sunduğu desteklerin en güzel örneklerinden olabilecek bir iş birliğini gerçekleştirmek üzere buluştuk” dedi.

“İzQ projesi Türkiye İş Bankası paydaşlığında daha da güçlenecek”

Türkiye İş Bankası’nın, girişimcilere özel olarak açtığı İstanbul Girişimcilik Şubesi’nin ikincisini, İzQ Girişimcilik Merkezi’nin içinde hayata geçmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güçlü ortaklarımız ile yola çıktığımız projemizin, bugün Türkiye İş Bankası gibi önemli bir paydaş ile başlattığımız iş birliği sayesinde daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bizler; başından beri İzmir’in yerel büyümesinin ve ekonomik kalkınmasının en önemli yollarından birisinin girişimcilik ve inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. Potansiyeli zaten var olan bir ekosistemi güçlendirmek, açığa çıkmamış yönlerini ortaya çıkarmak, eksik yönlerini tamamlayarak İzmir’i önce Akdeniz’in, daha sonra da dünyanın girişimcilik merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz.”

“İzmir’den başarı hikayeleri çıkmasını bekliyoruz”

Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubesinden ayrışan Girişimcilik Şubesi’nin hedef müşteri kitlesini; teknoloji tabanlı yeni nesil girişimler, yatırım fonları, melek yatırımcılar ve ekosistemin diğer paydaşlarının oluşturduğunu belirten Özgener, “Şube, teknoloji tabanlı girişimlerle birebir ilgilenecek ve geleneksel bankacılıktan farklı olarak onların ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunacak. Girişimcilik bir kültürdür. Biz güzel İzmir’de bu kültürün gelişmesi, büyümesi için paydaşlarımız İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Ege Genç İş İnsanları Derneği ile birlikte tohumlarımızı attık. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ekosistemin ihtiyacı olan boşlukları doldurmak bizim görevimiz, İzmir’den başarı hikayeleri ve hatta unicorn’lar çıkarmak da gençlerimize düşüyor. Önümüzdeki süreç; başarılı ve dünyada ses getiren girişimleri çıkarma dönemi olacak” dedi.