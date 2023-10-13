Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından tüfekle vurulan bir kişi ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de emlak işiyle uğraşan Y.K. ile İ.K. arasında Babataşı Mahallesi’ndeki iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, İ.K. otomobilindeki tüfekle iş arkadaşı Y.K’ye ateş etti. Göğsünden yaralanan Y.K. Fethiye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüfeği atarak olay yerinden kaçan şüpheli İ.K’nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.