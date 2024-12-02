Kocaeli’de iş arayan ve yeni bir iş sahibi olmak isteyenler için "iş arama becerileri" eğitimi verildi.

Eğitimler, Türkiye İş Arama Kurumu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitimi Kursları’nın (KO-MEK) işbirliğiyle Gebze Beylikbağı KO-MEK Kurs Merkezi’nde gerçekleştirildi. Verilen eğitimlerle kişilerin hem iş gücü piyasasındaki etkinlikleri artırıldı hem de iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması hedeflendi.

2 gün süren eğitimlerde İş Kulübü Lideri Aybüke Ünal tarafından katılımcılara doğru meslek seçimi, hobiler, iş arama kanalları, öz geçmiş hazırlama, beden dili ve mülakat gibi konularda eğitimler verildi. Ayrıca katılımcılara iş arama becerileri ve iş arama sürecinde yapılması gerekenler anlatıldı. İş arama teknikleri ve beden dili becerilerinin uygulamalı olarak gösterildiği eğitimde, mülakat sürecinde yapılması gerekenler detaylıca aktarıldı. Karşılıklı mülakatlar gerçekleştirilerek konu üzerinde detaylı çalışıldı. Kursiyerler 20 saatlik eğitim sonucunda eğitim sertifikası almaya hak kazandı.