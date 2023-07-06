Eskişehir’de bir iş adamına yönelik silahlı saldırı ile ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yakalanan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, olaydan yaklaşık 5 ay sonra azmettirici olduğu gerekçesiyle Ankara’da yakalanan Şahin K. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 27 Ocak’ta Odunpazarı İlçesi Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı üzerinde iş adamı Tufan C.’ye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Kolundan ve bacağından silahla yaralanan Tufan C.’ye saldıran şüphelilerin yakalanması amacıyla, kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Sedat K., Caner M., Şahin T., Murat K., Soner T. ile Serdar D.’yi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sedat K., Caner M., Şahin T. ve Murat K. tutuklanırken Soner T. ile Serdar D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Şahin K., yaklaşık 5 ay sonra Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Eskişehir’e getirilen Şahin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.