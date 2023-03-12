Uzun yıllardır AK Parti Aydın teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunan iş adamı Ramazan Subaşı 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yapacak.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için AK Parti Efeler İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevinden istifa eden iş adamı Ramazan Subaşı 13 Mart Pazartesi günü AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nda Aydın milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvurusunu gerçekleştirecek. İş adamı Ramazan Subaşı, "Kıymetli hemşerilerim ve değerli AK Parti’ye gönül vermiş dava arkadaşlarım. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimde 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için 13 Mart Pazartesi günü saat 14.00’da Gar Park’ta gerçekleştireceğimiz buluşmanın ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığımıza giderek başvurumu yapacağım. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağım. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ’Türkiye yüzyılına Aydın hazır’ diyerek çıktığımız bu yolda ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.