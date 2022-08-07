İş adamı Musa Karagöz, Diyarbakır’ın ekonomisini ele aldı. Karagöz, “Diyarbakır’ın bir marka yolunda gitmesi için her şey mümkün, her şey var. İş dünyası, STK’lar, siyasi partiler herkes görüşünü bir kenara bırakıp bir araya gelip çözüm noktasında ne yapabiliriz diye istişareler sonucunda kentti tekrar ayağa kaldırarak bu kentte hayırlı işler yapabiliriz” dedi.

İş adamı Musa Karagöz, Diyarbakır’ın ekonomisini ele aldı. Karagöz, “Diyarbakır’ın bir marka yolunda gitmesi için her şey mümkün, her şey var. İş dünyası, STK’lar, siyasi partiler herkes görüşünü bir kenara bırakıp bir araya gelip çözüm noktasında ne yapabiliriz diye istişareler sonucunda kentti tekrar ayağa kaldırarak bu kentte hayırlı işler yapabiliriz” dedi.

İş adamı Musa Karagöz, Diyarbakır’da iş dünyasının paramparça olduğunu, yerel dinamiklerin bir araya gelemediği değerlendirmesinde bulundu. Durumun Diyarbakır için iyi bir imaj olmadığını ve bununla birlikte projelerin geliştirilmediğini ifade eden Karagöz, “Bu, bağlamda mağdur olan yine esnaf. Ticaret yapan sanayicimiz olsun, küçük, orta, büyük esnafımız olsun direkt etkileniyor. Bu durumu şehrin dinamiklerini bir araya getirerek turizm, inşaat, tarım, işsizlik, esnafın mağduriyeti olsun; isterim ki hepsini bir araya gelip konuşalım. Diyarbakır’ımıza ne yapabiliriz noktasında herkesin fikrini alarak daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Diyarbakır’ın bir marka yolunda gitmesi için her şey mümkün, her şey var. İş dünyası, STK’lar, siyasi partiler herkes görüşünü bir kenara bırakıp bir araya gelip çözüm noktasında ne yapabiliriz diye istişareler sonucunda kentti tekrar ayağa kaldırarak bu kentte hayırlı işler yapabiliriz” dedi.

“Ekspertize değeri 3 milyon olan bir daireye 800 bin, 1 milyon gibi bir değer veriyor”

Kenttin bir araya gelme kültürü olduğunu ama son yıllarda bunun becerilmediğini aktaran Karagöz, “Bunu başarmak için bu taşın altına elimi değil, gövdemi bırakacağım. Bir esnaf, vatandaş, memur, bir ev almak istiyor. Piyasa değeri 4-4,5 milyon olan bir daireye bankalarımız bunu 400 bin lira gibi komik bir rakamla kredi veriyor. Ekspertize değeri 3 milyon olan bir daireye 800 bin, 1 milyon gibi bir değer veriyor. Birçok ilde iş yapıyorum. Görüyorum bu sadece bariz Diyarbakır’da bir malın değeri bu kadar mı düşürülür. Emlak değerini çok kırıyorlar. Bunu çözmek lazım. Bunu bize anlatmaları lazım. Esnaftan, vatandaşa, sanayiciden her kesime kadar ciddi bir mağduriyet söz konusu” ifadelerinde bulundu.