Van’ın önemli iş adamlarından Zahir Kandaşoğlu, Van’a olan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.

Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu, bir dizi toplantılar gerçekleştirmek üzere Van’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın kendilerini ziyaret ettiğini ifade ederek, “Bir dizi toplantılara katılmak üzere ilimize gelen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, ziyaretiyle bizleri sevindirmiştir. Valimizin, milletvekillerimizin ve birçok bürokrasimizin olduğu ziyarette, ilimizde yaptığımız çalışmalar hakkında kendilerine bilgiler aktardık. Bu anlamda bizleri ziyaret eden ve her fırsatta ilimize olan ilgi, alaka ve desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.