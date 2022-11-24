Samsunlu iş adamı Fahrettin Ulusoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsunlu iş adamı Fahrettin Ulusoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir hastanede tedavi gören, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanı Eren Günhan Ulusoy’un babası Fahrettin Ulusoy, 73 yaşında vefat etti. 2 çocuk babası olan Fahrettin Ulusoy’un cenazesi, defin öncesi cenaze namazının kılınması için Büyük Cami’ye getirildi. Fahrettin Ulusoy’un cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ulusoy, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliği içerisinde Kıranköy Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, siyasiler, protokol üyeleri ve Ulusoy ailesinin yakınları katıldı.

Eren Günhan Ulusoy, cenazede taziyeleri kabul etti.