Türk iş insanı Erçin Polat, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSK) Başkanı Türker Aygündüz ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki spor organizasyonlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Polat’ın, Azerbaycan’ın Türkiye fahri konsolosluğunu üstlenebileceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye, Azerbaycan ve İngiltere’de, inşaat ve alüminyum cephe kaplama işleri, emlak ve iç mimari çalışmaları ile tanınan Polatoğlu Metal A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Erçin Polat, iş dünyasındaki çalışmalarını spor ve diplomasi alanlarına taşımaya hazırlanıyor. Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSK) Azerbaycan Ülke Başkanlığı için adı konuşulan Polat, bu çerçevede DGSK Başkanı Türker Aygündüz ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ankara’da gerçekleşen görüşmede, Erçin Polat’ın DGSK Azerbaycan Ülke Başkanlığını üstlenmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, iki ülke arasındaki sportif ve kültürel organizasyonlar hakkında da istişarelerde bulunuldu. Bununla birlikte Erçin Polat’ın Azerbaycan’ın Türkiye fahri konsolosu olabileceği de dile getirildi. DGSK Başkanı Aygündüz, Erçin Polat’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.