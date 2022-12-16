Diyarbakır’da 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe yer alan Hacıbaba Pastaneleri, Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü’ne (DİESK) forma vererek sponsor oldu.

Diyarbakır’da 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe yer alan Hacıbaba Pastaneleri, Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü’ne (DİESK) forma vererek sponsor oldu.

Kurulduğundan bu yan hiçbir yerden destek almadıklarını belirten DİESK Başkanı Sait Elinç, Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı’nın kendilerine uzattığı yardım elinin önemli olduğunu söyledi.

Daha önce birçok yere sponsor olduklarını ifade eden Elaldı, DİESK ile yaptığı sponsorluğun daha farklı olduğunu dile getirdi.

Hiçbir kuruluşun DİESK’e yardım etmemesi konusunda üzücü durumun olduğunu belirten Elaldı, “Aslında biraz üzücü durum gördük burada. Bu insanlarımız maalesef yalnız bırakılmış. Hiçbir şekilde ne bir yer, ne de bir kurum bu insanlarımıza el uzatmamış. Bir çoğunun çalışıp ve çalışmamasından dolayı, her ne kadar kendi bütçelerini zorlasalar da şimdiye buralara kadar gelmişler. Ama unutulmuş olmaları bizi üzüyor. Durumları bize ulaştığında elimizden geleni yapmaya karar verdik. Ama bu durum sadece bizimle bitecek bir şey değil” dedi.

Takımın kendi imkanlarıyla ligde 8’inci sırada yer aldığını ve takıma destek çıkılması gerektiğini söyleyen Elaldı, “Bu takımımızın konumu Süper Lig içerisinde 8’inci sırada bulunuyor. Ne güzel kendi imkanlarıyla mücadele etmişler. Bölgemizden bu insanlarımıza biraz daha yardım edilmesini rica ediyoruz. Biz zaten Cumhurbaşkanımızın böyle güzel insanlarımıza sahiplenmesini biliyoruz. Ama bölgede hiçbir kurumun yardım eli uzatmaması bizi ziyadesiyle üzdü. İnşallah biz kendimize göre onların yanında olacağız. Arkadaşlarımızın daha antrenman yapabileceği bir sahaları yok. Bugün burada derneklerine baktığımız zaman ısınabilecek bir şeyleri dahi yok burada. Ben Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Başkanı olarak elimden geleni yapmaya karar verdim” ifadelerinde bulundu.