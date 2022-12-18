Diyarbakır’da 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe yer alan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, sponsoru olduğu Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün (DİESK) maçını izledi.

Diyarbakır’da 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe yer alan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, sponsoru olduğu Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün (DİESK) maçını izledi.

Yenişehir ilçesinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait sosyal tesiste Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan müsabakayı seyreden Elaldı, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü’ne (DİESK) forma vererek kulübe sponsor olduklarını duyurmuştu.

Maç sonrası konuşma yapan Elaldı, DİESK’e sahip çıkılması için çağrıda bulundu. Elaldı, “Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü’ne (DİESK) ziyarette bulunmuştuk. Kendileri bize 16 adet kupa göstermişti. Böyle başarılı bir takımın burada gördüğümüz kadarıyla antrenmansız evden maça, maçtan eve gittiğini görüyoruz. Maalesef bu arkadaşlarımızın antrenman yeri yok. Ve şuanda Diyarbakır’ı yönetenlerden hiçbirinin bu çocuklarımıza sahip çıkmaması bizi gerçekten derinden üzüyor. O yüzden burada devlet yetkililerinden bu insanlarımıza özellikle antrenman sahası anlamında yardımcı olmalarını rica ediyoruz” dedi.

Kurulduğundan bu yan hiçbir yerden destek almadıklarını belirten DİESK Başkanı Sait Elinç, hem şehri hem de Elaldı’yı mahcup etmeyeceklerini söyledi.

Elinç, “Yılmaz Elaldı bizim aramıza hoş geldi. Gerçekten Diyarbakır’da biz ilk defa böyle bir şey gördük. Bize destekleri için kendisine çok teşekkür ederiz. Kendisini aramızda görmekten çok mutluyuz. Şuanda başarısız olabiliriz. Çünkü ciddi anlamda destekçimiz yoktu ve eksiğimiz çok fazlaydı. Bize bu konuda Yılmaz Elaldı destek oldu. Biz mutlaka kendisini mahcup etmeyeceğiz. Bu alanda çalışacağız ve başaracağız da. Çünkü önceki yıllarda da tek başımıza çalışıp başardık. Şimdi de aynısını yapacağız. Yılmaz Elaldı bize sponsor olmadan önce halı sahaya gidip para veriyorduk ki öyle antrenman yapıyorduk. Onun haricinde servis ücretleri gibi bütün harcamaları kendi cebimizden veriyorduk. Ama şuan biliyoruz ki arkamızda bir destek var ve kafamız rahat. Böylelikle maçlara daha fazla odaklanmış olacağız” ifadelerine yer verdi.