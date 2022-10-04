Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen olayda ilçede ticaret yapan Cevdet Genç, geçtiğimiz Pazar günü arı sokması sonucu rahatsızlanınca Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddileşen Genç Sivas’a sevk edildi. Genç Sivas’ta yoğun bakıma alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas, Eskrim Bölgesel Kılıç Açık turnuvasına ev sahipliği yaptı

Sivas, Eskrim Bölgesel Kılıç Açık turnuvasına ev sahipliği yaptı

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