Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, “İnsanı eşyaya, insanı nefsine kul olmaktan kurtaran ve onu en büyük özgürlüğe taşıyan anlayıştır tevhit. Tevhit gençlerle buluştuğunda onların İslam’a koştuğunu görüyoruz” dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, “İnsanı eşyaya, insanı nefsine kul olmaktan kurtaran ve onu en büyük özgürlüğe taşıyan anlayıştır tevhit. Tevhit gençlerle buluştuğunda onların İslam’a koştuğunu görüyoruz” dedi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı “Vahyin Rehberliğinde Hayatın Yeniden İnşası” başlıklı konferansa katıldı. Gençlik hizmetlerinde tevhidin özgürlük boyutunun anlatılarak gençlerin İslam’a koştuğunu söyleyen Irmaklı, “Bugün bizim gençlik faaliyetlerimiz, gençlerimize rehberlik çalışmalarımızda esasında İslam’ın tevhit anlayışı, yeni neslin gençliğin İslam’a tabi olmasının en müsait alanıdır. Bugün en popüler kavramlardan bir tanesi özgürlük kavramıdır. Özellikle gençlerin dünyasında özgürlük kavramı tartışılmazdır, idealdir. İslam’ın tevhit anlayışı, özgürlüğün zirvesini teklif eder. İnsanı eşyaya, insanı nefsine kul olmaktan kurtaran ve onu en büyük özgürlüğe taşıyan anlayıştır tevhit. Biz gençlik hizmetlerimizde tevhidin özgürlük boyutunu gençlerimizle buluşturduğumuzda onları daha kolay bir şekilde İslam’a koştuğunu görüyoruz. Tevhidin teklifi yapılır, inanç dikte edilmez” diye konuştu.

“İslam adaletle bir toplum inşa eder”

İslam’ın adaletle bir toplum inşa etmesine vesile olduğunu ifade eden Mustafa Irmaklı, “İslam adaletle bir toplum inşa eder. İslam’ın yeryüzüne vaadi, adil bir hayattır esasında. Bugün dünyada 8 milyar insan var. 2 milyarı Müslüman, 6 milyar insan değişik inanç ve düşüncelere mensuptur" dedi. İslam dininin hayatı inşa ettiğini, hayatı güzelleştirdiğini, dünya hayatını tanzim edip ahret saadeti sunduğunu kaydeden Irmaklı, "İşte o anlamda İslam yeryüzünde adil bir hayat vaat ediyor. Adalet dediğimiz şey herkesin hakkına razı olması, herkesin hakkını sahiplenmesi demektir” şeklinde konuştu.

Konferansa ayrıca Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.