Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşlı karacaağaç, şiddetli rüzgara direnemeyerek Manavgat Irmağı’na devrildi.
Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi’nde Belediyeye ait çay bahçesi içerisinde ırmak kenarında bulunan yaşlı karacaağaç, şiddetli rüzgara direnemeyerek Manavgat Irmağı’nın serin sularına devrildi. Yemyeşil görüntüsüyle insanlara huzur veren, sıcak havalarda insanların gölgesine sığındığı karacaağaçın üzerinde kökünün bulunduğu çay bahçesinin istinat duvarıyla birlikte ayrılarak ırmağa devrildiği gözlendi. Olay anında kimsenin yaralanmadığı bildirildi.