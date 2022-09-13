Yeni sezonda Denizli Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Irlıganlıspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Ceyhun Aksoy nezaretinde iddialı hazırlanıyor.

Yeni sezonda Denizli Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Irlıganlıspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Ceyhun Aksoy nezaretinde iddialı hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Irlıganlıspor, yeni sezonda mücadele edeceği Denizli Süper Amatör Ligi’ne Teknik Sorumlu Ceyhun Aksoy nezaretinde iddialı hazırlanıyor. Yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalar yapan ikinci Başkan Halil Güntürk, 2021-2022 sezonunu başarılı bir şekilde geride bıraktıklarına vurgu yaptı. Güntürk, “Yaklaşık iki hafta önce de yeni sezonu açtık. Bu sene yine hedefimiz üst sıraları zorlamak. İyi bir kadro kurduk. 13 transferimiz var. Arkadaşlarımız kendilerini aile ortamında hissediyorlar. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu sezon başarımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah yeni sezonda hedefimiz önce üst gruba yükselme gruplarına kalmak sonrada orada da başarılı olarak şampiyonluk yaşamak. Biz Irlıganlıspor olarak her zaman üst sıralara oynadık. Süper Amatör Ligi oluşturan iki grubu da güçlü takımlar oluşturuyor. Grupta geçen yılın tecrübeli takımları var. Gurup da çok dişli rakiplerimiz var” dedi.

“Yeni transferler olarak bize destek oluyorlar”

Irlıganlıspor’un yeni transferi Ali Şahan Çetinbay da yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladıklarına dikkat çekerek, “Gayet iyi hazırlanıyoruz. Teknik heyet yönetim ve futbolcular olarak bir bütünüz. Yeni transferler olarak bize destek oluyorlar. Aile ortamı var. Her şey yolunda iyi hazırlanıyoruz. Grubumuz zor tabiki ancak bizim hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu.

Kırmızı beyazlı takımın deneyimli futbolcusu Engin Meşe ise “Yeni sezonda bütün takımlara başarılar diliyorum. 2022-2023 sezonunda bizim hedefimiz belli iyi futbol oynayacağız. Üst tarafları zorlayacağımıza inanıyorum. Bunun için bu sene iyi bir takım kurduk. İyi futbol oynayacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü burada çok güzel bir ortam var” ifadelerini kullandı.