Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki İrfan Yılmaz Konağı restorasyonu tamamlandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki İrfan Yılmaz Konağı restorasyonu tamamlandı.

Osmaneli Belediyesi kültür, sanat, spor, turizm faaliyetlerini sürdüreceği İrfan Yılmaz Konağı’nın restorasyonunu tamamladı. Nikah işlemleri, belediye meclis toplantıları, sporcuların lokali, kültürel ve sanatsal faaliyetler bu konakta gerçekleşecek.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İrfan Yılmaz Konağı’nın restorasyonunu tamamlamış bulunmaktayız. Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yapılacak olan sinema etkinliklerini de bu konağın büyük salonunda gerçekleştireceğiz. Ayrıca belediyecilik hizmetlerimizi ocak ayı sonunda yeni iş hanımızda vermeye başlayacağız. Bütün bu faaliyetlerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.