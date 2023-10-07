Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa’ya gelmekten memnunum. Buradaki potansiyeli biliyorum. O yüzden severek geldim" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Şanlıurfaspor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımla birlikte sadece 3 gün çalışma imkanı elde ettiğini belirterek, "Bu hafta içerisinde geldim, 3 gün burada çalıştık. Her şeyden evvel şunu söyleyeyim, Şanlıurfa’ya gelmekten memnunum. Buradaki potansiyeli biliyorum. O yüzden severek geldim. 3 gün içerisinde futbolcularımızla hazırlanmaya çalıştık. Tabii yeni bir oluşumun içerisine giren bir Şanlıurfaspor olması gerekiyor. Geç çıkıldı, çıktıktan sonra takımda bir adaptasyon süresi oluşuyor. Bu adaptasyon süresini arkadaşlarımız da zaman zaman görüyor. Çünkü burada yapılan hatalar hemen cezalandırılıyor. Süper Lig’e çıktığınızda daha da farklı oluyor. O yüzden bu kaliteyi yakalamak için çalışmamız gerekiyor. Bugünkü müsabakaya baktığımız zaman geçen hafta oynana Tuzla maçının özellikle son 30 dakikada oynanan futboldan sonra daha iyi oynamaya başlamıştık. Futbolcularımız verdiğimiz taktiksel görevleri yerine getirmeye çalıştı. Bence zaman zaman ilk 15 dakika değil de sonradan iyi oynadık. Çok basit bir gol yedik. Taçtan sonra kalecinin üzerinden birden, hepimiz şaşırdık o pozisyonda. Akabinde futbolcularımız yine devam etti, bırakmadı. Bana göre güzel bir gol attık. Beraberlikle soyunma odasına girdik. Sonrasında elimizdeki mevcut futbolcuları değerlendirip ne yapabiliriz diye çıktıktan sonra biraz daha baskı, biraz daha ileriye yönelik oynamak istedik ama ancak tartışılan bir pozisyon oldu. Penaltı pozisyonu oldu, ıska geçtik. Bu tür hataları yapmamamız gerekiyor. Oyuna ortak olduktan öne geçseydik, bu müsabakayı kazanmış olurduk. Şimdi burada maalesef özellikle ikinci golde Gençlerbirliği’ni tebrik ediyorum ancak kenardan orta yapılması Amilton üç kişinin arasından çıkıp o kafayı normalde vuramaz. Müthiş bir kafa golüyle geriye düştük. Oyuncularımız devam etti ama maalesef golümüzü atamadık" diye konuştu.