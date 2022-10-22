Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) seçimlerinde mevcut başkan İrfan Akar güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) seçimlerinde mevcut başkan İrfan Akar güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Toplam 1310 seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimde toplam 1020 oy geçerli olurken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

ÜTSO seçimlerinde Mehmet Arslan ile yarışan İrfan Akar’ın grubu 14 gruptan 12’sini kazanarak seçimlerin galip tarafı oldu. Kendisinin de bulunduğu 8. ve 9. grupta sandıkta kaybeden İrfan Akar’ın listesi galibiyet sevinci yaşadı.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin sonuçlarının belli olmasının ardından gazetecilere konuşan Başkan İrfan Akar seçime katılım gösterenlere teşekkür etti.

“Daha Çok Çalışmamız Gerektiğini Anladık”

Saat 09.00’da başlayan seçim işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi ve sonuçların ardından Başkan İrfan Akar, üyelere teşekkür eden bir konuşma ile kameralar karşısına geçti. “Daha çok çalışmamız gerektiğini anladık” diyerek sözlerine başlayan Akar şöyle konuştu:

“Bize destek veren, veremeyen bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Buradan çıkan sonuç bizim daha fazla çalışmamız gerektiğini gösterdi. Bundan sonraki süreçte Ünye için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” dedi.

İki başkan adayı kendi gruplarından çıkamadı

Mevcut Başkan İrfan Akar 8. gruptan çıkamamasına rağmen 3. grupta bulunan kendi şirketinin kazanması sonrasında yeniden kazanan taraf oldu. Diğer aday Mehmet Arslan ise 12. grupta kaybetmiş oldu. Böylelikle 14 grubun 12. mevcut Başkan İrfan Akar’ın listesi yeşil, diğer iki grubu ise beyaz liste kazanmış oldu.