Eskişehirli sporcu İrem İşel, Amasya’da düzenlenen Taekwondo Minikler Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu. İl Spor Müdürü Abdulselam Er, İrem İşel ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er, Taekwondo Minikler Şampiyonası’nda üçüncü olan İrem İşel’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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