Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan İrem Bağları, sonbaharın gelmesi ile birlikte sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklere dönüştü.

Doğunun Çukurova’sı Iğdır’da sonbahar güzellikleri görenleri kendine hayran bırakıyor. 5 bin 137 metre rakımıyla Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan İrem Bağları, bünyesinde yer alan onca ağaç, sonbaharın gelmesi ile sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklere dönüştü. Renk cümbüşünün oluştuğu alan görenleri kendine hayran bırakırken birçok insanın gezip gördüğü mekanlar arasında yer alıyor. İrem Bağlarındaki görsel şölen havadan görüntülendi.