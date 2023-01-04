Iğdır’da Ağrı Dağı’nın eteklerinde bulunan "İrem Bağları", kış ayı olmasına rağmen güneşli havaların etkilisiyle adeta bahar havası yaşıyor.

Iğdır’da Ağrı Dağı’nın eteklerinde bulunan "İrem Bağları", kış ayı olmasına rağmen güneşli havaların etkilisiyle adeta bahar havası yaşıyor.

Dört mevsim yaşadığı iklim ve coğrafi koşullarıyla "Doğu’nun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da yüksek kesimlerde az da olsa kar etkili olurken, merkezde güneşli hava hissediliyor. Kent merkezine bağlı ve merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan İrem Bağları’nda da bahar havası yaşanıyor. Yazın birçok meyve ve sebzenin yetiştiği alanda, kış ayı olmasından dolayı kar altında kalması gereken buğdaylar da yeşermeye başladı. Buğday tarlaları yemyeşil olurken, bazı vatandaşların havaların güzel olmasından dolayı ağaçlarını budadığı görüldü.