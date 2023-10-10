Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından inşa edilen ters ev, İranlılardan yoğun ilgi görüyor

İpekyolu Belediyesi tarafından İpek Park projesi çerçevesinde inşa edilen ters ev, her kesimin ilgisini çekiyor. 7 bin metrekarelik yeşil alan içine konumlandırılan özel ters ev, geleneksel ev tasarımının tam tersine inşa edildi. 2 kattan oluşan ve içerisindeki tüm malzemelerin ters yerleştirildiği ev, özellikle şehri ziyaret eden İranlıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ziyaretçilerin merakını ve ilgisini çeken bu benzersiz yapının, ülkelerinde de yapılmasını arzu ettiklerini ifade eden İranlılar, böyle bir yapının oluşturulmasında emeği olan herkese teşekkür ettiler. Ters evi gezen İranlı turistler, benzersiz yapı içerisinde bol bol fotoğraf çektiler.