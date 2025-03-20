İranlılar, ülkelerinde bugün başlayan Nevruz Bayramı tatilini geçirmek için Van’a akın etti.

Yaklaşık iki hafta sürecek tatili Van’da geçirmeyi planlayan İranlılar, nevruz kutlamalarına başladı. İran’da bugün başlayan ve 13 gün süren Nevruz Bayramı tatilini Van’da geçiren İranlı turistler, eğlence merkezlerinde eğlenerek bayramı kutladı. Nevruzu baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlayan İranlı turistler, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor. Nevruz tatilini değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yapıp, geceleri ise eğlence merkezlerinde eğleniyor. Van’da eğlenmenin yanı sıra bol bol alışveriş yapacaklarını da aktaran İranlı turistler, nevruzun tüm insanlara mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Bir düğün salonunda bir araya gelen İranlılar, nevruz tatilini dans ederek ve halay çekerek kutladılar. 13 gün boyunca Van’da gezip eğleneceklerini ifade eden İranlı turistler, Nevruz Bayramının bütün insanlara barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilediler.