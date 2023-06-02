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İranlı turistler Van Gölü’ne dikkat çekmek için pedal çevirdi
İRANLI VAN GÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ ÜYELERİ, VAN-TATVAN ARASINDA 140 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİREREK VAN GÖLÜ’NE DİKKAT ÇEKTİ.
02.06.2023 - 09:21
Yayınlanma
02.06.2023 - 09:25
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