İran’dan Ağrı’ya giriş yapan İran uyruklu şahsın midesinden 124,9 gram metamfetamin ve 4,65 gram reçine esrar çıktı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İran’dan Ağrı’ya giriş yapan İran uyruklu şahsın midesinden 124,9 gram metamfetamin ve 4,65 gram reçine esrar çıktı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu F.A.’nın İran’dan Doğubayazıt’a giriş yaptığını tespit etti. F.A.’yı takibe alan ekipler, şahsı ilçe sınırları içinde yakaladı. Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde şüphelinin yapılan sağlık kontrolünde midesinde

yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Cisimler doğal yolla çıkartıldıktan sonra yapılan kontrolde 3 paket halinde 124,9 gram metamfetamin ve 1 paket 4,65 gram reçine esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alınan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.