HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında yer alan köylerin yolları tek tek asfaltlanıyor.

Türkiye ile İran sınırında yer alan Yüksekova ilçesinde asfaltsız kalan yollara yönelik yenilme çalışmaları başlandı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve İran sınırında yer alan Onbaşılar köyünün yolu, yüklenici firma tarafından asfaltlanma çalışmalarına başlandı. Bölgede çalışmaların bitişiyle toplamda 37 kilometrelik uzunlukta köyün yolu asfalta kavuşacak. İranla sınır olduklarını ifade eden köy muhtarı Husret Şen, “İlçemizin genelinde tüm yollar asfalta kavuşuyor. Bizde önceden yolumuzun yapılması için girişimlerde bulunmuştuk. Şükür bugün çalışmalar başladı. Toplam 37 kilometrelik bir yol asfaltlama çalışması olacak. İnşallah kısa sürede bitecek. Şimdiden yolumuz tüm bölgemiz hayırlı oldun’’ dedi.