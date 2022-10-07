İran, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Büyükelçiliğine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Büyükelçiliğine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran’ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ardından ülke genelindeki protestoların yanı sıra İran’ın ülke dışındaki büyükelçiliklerini de hedef alan protestolar devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan İran Büyükelçiliği yerleşkesine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yerleşkeye giren bıçaklı saldırganın büyükelçiliğin içerisinde bulunan araçlara zarar verdiği, etrafındakileri tehdit ettiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olayın ardından Kopenhag’daki Büyükelçi Efsane Nadipur ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abdullahiyan görüşmede büyükelçiliğin güvenlik eksikliğini eleştirerek, "Ne yazık ki Avrupa’nın göbeğinde diplomatik dokunulmazlığı olan bir kadına ve büyükelçiye böyle bir saldırı düzenleniyor ve polis olaya zamanında müdahale etmiyor" dedi.

Gerçekleşen bıçaklı saldırıya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, saldırganın kimliği açıklanmadı. Danimarka polisi tarafından yapılan açıklamada ise İran’ın Kopenhag’daki büyükelçiliğinde polislerin bulunduğu ve büyükelçilik çevresinde bir arama ekibinin konuşlandırıldığı duyuruldu.

Mahsa Amini’nin ölümü sonrasında ülke dışındaki İran’ın büyükelçiliklerini hedef alan protestolar yapılmıştı. Yaklaşık 10 gün önce Norveç’in başkenti Oslo’da İran büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolar şiddete dönüşmüş ve polis büyükelçiliğe girmeye çalışan kişileri durdurmak için müdahale etmişti. Norveç’teki protestolarda en az iki kişi yaralanmış ve 90’dan fazla kişi tutuklanmıştı.