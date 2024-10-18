İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın öldürülmesinin direniş ruhunu güçlendireceği belirtilerek, “O, Filistin’in kurtuluşuna giden yolu ileriye taşıyacak gençler ve çocuklar için bir model olacaktır” denildi.

Hamas lideri Yahya Sinwar’ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesine bir tepki de İran’dan geldi. İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Irak’ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin hatırlatılarak, “ABD güçleri darmadağınık bir haldeki Saddam Hüseyin’i bir yeraltı çukurundan çıkardıklarında, silahlı olmasına rağmen kendisini öldürmemeleri için yalvardı. Saddam’ı direniş modeli olarak görenler sonunda yıkıldılar” ifadelerine yer verildi.

“İşgal var olduğu sürece direniş de sürecek”

Buna rağmen Sinwar’ın son anına kadar direnmeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, “Müslümanlar Şehit Sinwar’ı savaş meydanında, savaş kıyafetleri içinde, saklandığı yerde değil de açıkta, düşmanla yüzleşirken hatırladıklarında direniş ruhu güçlenecektir” ifadelerine yer verildi. Sinwar’a ithafen “O, Filistin’in kurtuluşuna giden yolu ileriye taşıyacak gençler ve çocuklar için bir model olacaktır” denilen açıklamada, “İşgal ve saldırganlık var olduğu sürece direniş de sürecektir. Çünkü şehitler yaşamaya ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.