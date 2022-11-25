İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkileri iyileştirmeye yönelik diyaloğun her ne olursa olsun süreceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkileri iyileştirmeye yönelik diyaloğun her ne olursa olsun süreceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin iyileştirmesi için diyaloğun süreceğini belirterek, "Siyasi arenada Irak’taki görüşmelerin son turunda varılan mutabakata bağlıyız. Bu anlaşmaya göre İran’ın yapması gereken her şey yapıldı. Suudiler anlaşmanın sadece birkaç maddesini yerine getirmedi. Tahran ve Riyad arasında diyalog ve işbirliğinin önemli, gerekli ve bölgede barış ve güvenlik için çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Suudilerin fon sağladığı belli medyanın şiddet çağrısı ve terör propagandası yaparak İran’daki son olaylarda olumsuz rol oynamasından dolayı Suudi Arabistan’a protestomuzu dile getirdik. Bunu Bağdat’ta varmayı başardığımız anlaşmaya ters bir adım olarak görüyoruz. Suudilerin Bağdat görüşmelerinin 5. turunda aldıkları yükümlülükleri yerine getirmesini ve iki ülkenin normal bağları genişletme yönünde adım atabilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İran’ın Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkilere “ilerleme ve gelişmenin” özgü olduğunu dile getiren Abdullahiyan, “ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve siyonistlerden farklı olarak bu Arap ülkeleri İran’ın iç sorunlarına yönelik düşmanca ve yapıcı olmayan siyasi bir duruş sergilemiyor” dedi.