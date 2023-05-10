İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Moskova’da gerçekleştirilen Suriye konulu 4’lü Dışişleri Bakanları toplantısında sınır bölgelerine Suriye ordusunun yerleştirilmesini talep etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Suriye konulu 4’lü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Abdullahiyan, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayabilmesi için ordunun sınır bölgelerine yerleştirilmesi ve ABD güçlerinin ülkeden çıkartılması gerektiğini söyledi. Abdullahiyan, "Suriye ordusunun sınır bölgelerinde kontrolü sağlaması, komşu ülkeler ile ortak güvenliğin inşa edilmesine ve Ankara’nın endişelerini gidererek, ayrılıkçı terör unsurlarının faaliyetlerinin son bulmasına yarayacaktır. Türkiye ve Suriye arasında komşuluk ilişkilerinin yeniden tesisi için uygun ortamın hazırlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Abdullahiyan, Türkiye ile Suriye arasında başlatılan görüşmeleri bölgenin istikrarı ve güvenliği için desteklediklerini ve iki ülke arasındaki sorunların geçmişte kalması gerektiğini söyledi. Yapılan görüşmeler neticesinde Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ülke genelinde sağlaması gerektiğini vurgulayan Abdullahiyan, "Daha önceki tecrübeler askeri yolların sorunların çözümüne yardımcı olmadığını gösterdi. İki ülke de geleceğe odaklanarak, sorunları diyalog ve iş birliği içerisinde çözmelidir. Askeri müdahaleler, var olan sorunları daha da karmaşıklaştırıyor. Özellikle Türkiye gibi Suriye’ye komşu ülkeler iş birliği yaparak, ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olabilirler" ifadelerini kullandı.

Suriye’nin yeniden inşası ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin de Abdullahiyan, "Suriye’ye komşu ülkeler için de önemli bir sorun olan Suriyeli mültecilerin ülkelerine yeniden dönebilecekleri şartların oluşturulması gerekiyor. İnsanların temel yaşamlarını devam ettirebilecekleri imkanlar, uluslararası toplum ve diğer ülkelerin iş birliği ile ’Suriye’nin yeniden inşasında’ kullanılmalı" dedi.

Toplantıya katılan 4 ülkeye "terör ile mücadele" vurgusu yapan Abdullahiyan, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına işaret ederek, bu saldırıları kınadıklarını kaydetti. İsrail saldırılarının bölge güvenliğine zarar verdiğini söyleyen Abdullahiyan, "Uluslararası toplum İsrail’in söz konusu işgalci saldırılarına son vermek için gerekeni yapmalıdır. İsrail rejimi tarihi boyunca gördüğü en büyük sosyal ve siyasi krizin içerisindedir ve bunu örtmek için Suriye’nin egemenliğini ihlal ederek bölgede yeni krizler çıkartma arayışında" dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Moskova’da düzenlenen Suriye konulu 4’lü Dışişleri Bakanları toplantısında terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını söyledi.