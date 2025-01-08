İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İran’ı Orta Doğu’da “başlıca stratejik ve güvenlik sorunu” olarak nitelendiren açıklamalarına tepki göstererek, Fransa’nın bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden “yapıcı olmayan” tutumlarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

İran, nükleer programıyla ilgili Avrupa ülkeleriyle başlaması planlanan yeni müzakere turu öncesinde Fransa’yı sert bir dille eleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İran’ı Orta Doğu’da “başlıca stratejik ve güvenlik sorunu” olarak nitelendiren açıklamasına tepki gösterdi. Sözcü Bekayi, Macron’un açıklamalarını “asılsız ve çelişkili” şeklinde nitelendirdi. Bekayi, Fransa’nın Orta Doğu’daki barış ve istikrarı tehdit eden “yapıcı olmayan” tutumlarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Macron’un İran’ın nükleer programına yönelik iddialarını da reddeden Bekayi, “İran’ın nükleer faaliyetleri uluslararası hukuk çerçevesinde ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın sıkı ve sürekli denetimi altında yürütülmektedir. Nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeyen ve soykırımcı bir rejimin nükleer silahlar ile kitle imha silahlarına ulaşmasına destek veren bir hükümetin gerçek dışı iddialarda bulunması açıkça ikiyüzlü ve yanıltıcı bir tavırdır” ifadelerini kullandı.

"İsrail bölgesel barışa gerçek tehdittir"

Bekayi, İsrail rejiminin bölgesel barış ve istikrar için gerçek bir tehdit olduğunu vurgulayarak, “Bu rejim, ABD ve Fransa’nın desteğiyle sadece Filistin topraklarındaki işgalini ve soykırımlarını sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda askeri saldırganlığını ve yayılmacılığını bölgedeki diğer ülkelere de taşıyor. Ne yazık ki Fransa Cumhurbaşkanı, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanan bu soykırımcı rejimi sorgulamak yerine barışın savunucusu ve uluslararası hukuka saygılı bir ülkeyi hedef gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"Ukrayna krizine müdahale iddiaları asılsızdır"

Bekayi, İran’ın Ukrayna krizine yönelik barışçıl yaklaşımını hatırlatarak, İran’ın bu krize müdahale ettiği yönündeki iddiaları da reddetti. Bekayi, bu tür açıklamaların asılsız olduğunu, gerçekleri çarpıttığını ve krizlerin asıl sorumlularının yıkıcı rollerini gizlemeye yönelik bir çaba olduğunu belirtti.

"Fransa, Afrika’daki sömürgeci geçmişini hatırlamalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İran’ın Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerine dair dile getirdiği endişelere de cevap veren Bekayi, “Afrika’da ağır bir sömürge geçmişine sahip ülkeler, bağımsız Afrika ülkelerine ve diğer milletlere dayatma yapamaz” dedi. Bekayi, İran’ın Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde şekillendiğini belirterek, bu ilişkilerin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine dayalı olarak yürütüldüğünü ifade etti.

Macron’un "İran, stratejik bir tehdit" yönündeki açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ocak’ta yaptığı açıklamada İran’ı Orta Doğu’da “başlıca stratejik ve güvenlik sorunu” olarak nitelendirmişti. Macron, İran’ın nükleer programını hızlandırmasının “geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştığını” söyleyerek, bu konunun ABD ile yapılacak görüşmelerde öncelikli meselelerden biri olacağını ifade etmişti. Macron ayrıca İran’ın “Rusya-Ukrayna savaşına müdahalesini”, “Orta Doğu’daki tehlikeli gruplara verdiği desteği” ve “Afrika’da nüfuzunu artırma çabalarını” da kınadığını belirterek, İran’ın uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu iddia etmişti.