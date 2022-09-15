Erzurum’da polis ekipleri tarafından İran’dan gelen yolcu otobüsünde ve bir araçta yapılan aramada şüpheli hareketlerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen şahısların yapılan incelemede toplam 6 kilo 145 gram afyon sakızı ve 709,83 gram eroin yuttukları tespit edildi.

Erzurum’da polis ekipleri tarafından İran’dan gelen yolcu otobüsünde ve bir araçta yapılan aramada şüpheli hareketlerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen şahısların yapılan incelemede toplam 6 kilo 145 gram afyon sakızı ve 709,83 gram eroin yuttukları tespit edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde İran’dan ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Kontroller esnasında otobüsteki Mehdı B., Mılad F. ve Sıraus G. isimli şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahısları iç beden muayenesi için hastaneye götürdü. Yapılan muayene ve röntgen çekimi sonrasında şahısların uyuşturucu maddeleri kapsül haline getirerek yuttukları tespit edildi. Doğal yollarla şahısların midelerinden çıkarılan 210 kapsül halinde 3 kilo 192,18 gram afyon sakızı ve 62 kapsül 709,83 gram eroin ele geçirildi.

Yanlarında tokluk hissi veren ve mide-bağırsak temizleyici ilaçların olmasıyla yakayı ele verdiler

Bir başka olayda, yine Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran’dan ülkeye giriş yapan bir araç durduruldu. Araçta bulunan Masoud T. ve Soleman O. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi ve üzerlerinde tokluk hissi veren ve mide-bağırsak temizleyici ilaçlar bulunması sebebiyle yutmak suretiyle uyuşturucu madde nakli yaptıklarından şüphelenilerek, muayene için hastaneye götürüldü. Şahısların uyuşturucu maddeleri kapsül haline getirerek yuttukları tespit edildi. 411 kapsül halindeki 2 kilo 953 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İki olayda da gözaltına alınan 5 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.