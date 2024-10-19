İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “İsrail’in İran’a ne zaman ve nasıl saldıracağına dair bilgi veya anlayışa sahip olan herkes, mantıken ortaya çıkabilecek her türlü sonuçtan sorumlu tutulmalıdır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Joe Biden’ın “İsrail’in İran’a saldırısı hakkında bilgi sahibi” olduğunu ifade ettiği açıklamasına tepki gösterdi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in İran’a ne zaman ve nasıl saldıracağına dair bilgi ve anlayışa sahip olan veya bu tür bir akılsızlığa destek veren herkes, mantıken ortaya çıkabilecek her türlü sonuçtan sorumlu tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Biden’ın açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, dün Almanya ziyaretinin ardından uçağa binmeden önce bir gazetecinin “İsrail’in İran’ın 1 Ekim saldırılarına karşılık olarak ne yapacağını ve İran’a ne zaman karşılık vereceğini biliyor musunuz?” soruna “Evet” cevabını vermişti.