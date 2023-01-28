İran’ın batısındaki Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem Iğdır’da da hissedildi

İran’ın batısındaki Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem Iğdır’da da hissedildi

İran’ın batısındaki Hoy kentinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 21.14’te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü AFAD 5.8 olarak duyurdu. Türkiye’de Van ili başta olmak üzere birçok il ve ilçede deprem hissedildi. Depremin hissedildiği Iğdır’da soğuk hava şartlarından dolayı kimse sokağa inmezken Iğdır Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “AFAD verilerine göre saat 21.14’te İran’ın Hoy kentinde 5.8 şiddetinde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem sonrasında; il merkezi ve ilçelerimizden birimlerimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Iğdır Valiliği olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun” denildi.