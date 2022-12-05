İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Elmas alışveriş merkezinin içindeki bir oyun alanı mühürlendi. İran medyasında yer alan haberlere göre, oyun alanı çalışanlarının başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gelen talimat üzerine kapatıldı. Oyun alanının mühürlenmesine gerekçe olarak, işletme çalışanının sosyal medyada başörtüsüz fotoğrafının paylaşılması gösterildi. Söz konusu işletme sahibine de dava açıldığı öğrenildi.

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İran’ın başkenti Tahran’daki bir alışveriş merkezinde bulunan oyun alanı, çalışanlarının başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

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