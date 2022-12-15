Konya Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Temizel, İran’da Azerbaycan Türkleri, Horasan Türkleri, Türkmenler ve Kaşkay Türkleri gibi boyların, varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Konya Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Temizel, İran’da Azerbaycan Türkleri, Horasan Türkleri, Türkmenler ve Kaşkay Türkleri gibi boyların, varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Malatya İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNÜGAM) tarafından “Esedullah Merdani Rahimi, Kaşkay Türkleri ve Türkçesi” başlıklı Webinar düzenlendi. Türk Bilimci Esedullah Merdani Rahimi anısına düzenlenen webinara, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Öztürk ile birlikte lisans ve lisansüstü öğrenciler katıldı. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Yaşar Furkan Bingöl’ün moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Konya Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Temizel “Esedullah Merdani Rahimi, Kaşkay Türkleri ve Türkçesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Temizel konuşmasında, Türkiye dışında nitelik ve nicelik bakımından Türkçe’nin en çok ve en iyi konuşulduğu hatta Türkçe çeşitli yayınların yapıldığı İran coğrafyası Türklerinden bir grup olan Kaşgay Türklerinin varlığını hatırlatmak ve gençleri bunlardan haberdar etmenin ana amacı olduğunu dile getirdi. Temizel, Türkiye dışındaki Türklerin Türk dili ve edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yapacak genç araştırmacılara yeni ufuklar açacağını da vurguladı. Temizel, İran’daki Türk varlığını ve Türk boylarının coğrafi dağılımlarını haritalar üzerinden göstererek, İran’daki etnik yapıdaki karmaşalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. İran’daki Türklerin demografik dağılımını değerlendiren Temizel, Azerbaycan Türkleri, Horasan Türkleri, Türkmenler ve Kaşkay Türklerinin burada diğer boylara göre en kalabalık Türk boyları olduğunu vurguladı. Kaşkay Türklerinin yaşadığı coğrafyanın özelliklerinden bahseden Temizel günümüzde 2,5 milyon nüfusa sahip Kaşkay Türklerinin, Güneydoğu İran’da Fars Eyaletinde, Şiraz ve çevresinde ağırlıklı olarak göçebe şeklinde yaşadıklarını dile getirdi. Kaşkay Türklerinin kültürlerine de değinen Temizel, Esadullah Merdani Rahimi’nin hayatına ve yaptığı çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Program’ın kapanış konuşmasını yapan İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak katılımlarından dolayı Temizel’e teşekkür etti.

Program soru-cevap bölümü ile son buldu.