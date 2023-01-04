İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu subayı Kasım Fethullahi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu subayı Kasım Fethullahi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Muhammed Resulullah Kolordu Subayı Kasım Fethullahi, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden Fethullahi’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Tahran Polisi Bilgi Merkezi Başkanı Albay Ali Sabahi, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Fethullahi, aynı zamanda Muhtarı Mahallesi’ndeki İmam Seccad Camisi’nin Halk Gönüllü Güçleri (BESİC) Sarullah karargahının komutanıydı.
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