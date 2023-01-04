İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Muhammed Resulullah Kolordu Subayı Kasım Fethullahi, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden Fethullahi’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Tahran Polisi Bilgi Merkezi Başkanı Albay Ali Sabahi, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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