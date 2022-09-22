İran’ın başkenti Tahran’da İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

İran’ın başkenti Tahran’da İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

İran’ın başkenti Tahran’da İran-Irak savaşının başlamasının 42. yılında Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. İmam Humeyni Türbesi önünde düzenlenen törene İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve üst düzey askeri yetkililer katıldı. Törende konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, İran’a yönelik kimsenin bir saldırı girişiminde bulunamayacağını belirterek, "En ufak bir tahrik ve saldırıya aynı şekilde karşılık vereceğimizi biliyorlar. O yüzden buna cesaret edemezler" dedi.

İran ordusunun caydırıcılık gücünün ve askeri savunma kapasitesinin arttığını belirten Selami, "İran olarak hiçbir ülkeye saldırma hedefimiz yok ancak kendimizi savunma hakkımız var" şeklinde konuştu.

Askeri geçit töreni sırasında İran’ın savunma ürünleri sergilendi. Bin 400 kilometre menzile sahip “Rezvan” adlı yeni balistik füzenin tanıtıldığı törende ayrıca bin 450 kilometre menzile sahip “Hayber Şeken” adlı balistik füze de ilk kez sergilendi.

İran ile Irak arasında sekiz yıl süren savaş, İran’da Kutsal Savunma Haftası olarak anılıyor.