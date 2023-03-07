İran’da 30 Kasım’dan bu yana toplam 230 okulda meydana gelen toplu zehirlenme vakalarında 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiği açıklandı.

İran’da 30 Kasım’dan bu yana toplam 230 okulda meydana gelen toplu zehirlenme vakalarında 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiği açıklandı.

İran’da 30 Kasım’dan bu yana toplam 25 eyaletteki 230 okulda meydana gelen toplu zehirlenme vakalarında 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiği açıklandı. İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, okullardaki zehirlenme vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Asferi, “Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu, İstihbarat, İçişleri, Eğitim ve öğretim ve Sağlık Bakanlıklarından ve Devrim Muhafızları ile polis teşkilatı istihbaratından temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi” dedi.

Ülke genelinde 25 eyalete yayılan zehirlenme vakalarında şu ana kadar 230 okulda 5 binin üzerinde kız ve erkek öğrencinin zehirlendiğini söyleyen Asferi, 5 binin üzerinde zehirlenen öğrenciler arasında kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğunu belirtti. Zehirlenmelerin neden kaynaklandığı ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirten Asferi, “Şu ana kadar zehrin ne olduğu ve nasıl yayıldığı konusunda elimizde net bir bilgi yok. Elbette bir yönüyle yaşanan bu hadise öğrencilerin yaşadığı büyük korku ve stresle de ilgili. Öğrenciler arasında böyle bir olay yaşandığında diğer öğrencilerde bunu çok yoğun hissediyor” şeklinde konuştu.

Zehirlenmelerin gaz nedeniyle olup olmadığına ilişkin değerlendirmede bulunan Asferi, tüm zehirlenmelerde gaz yayılımı görmediklerini belirterek, “Elbette bazı bölgelerde zehirlenmeye maruz kalanlar çürük bir meyveyi andıran ağır bir koku aldıklarını ifade ediyorlar. Biz konuyu her yönüyle araştırıyoruz. Sağlık bakanlığı yapılan incelemeler sonucunda açıklama yapacak” dedi.

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022’de Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, kız öğrencilerin zehirlenmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarını "insanlık suçu" şeklinde adlandırarak, yetkililerden olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli şekilde cezaya çarptırılması talimatını vermişti.

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise ülke genelindeki okullara yayılan ve kız öğrencileri hedef alan saldırıları gerçekleştirenlerin “yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak” suçlamasıyla idamla yargılanacaklarını söylemişti.