İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, “Protestolarda tutuklanan protestocular hakkında verilen idam ve uzun süreli hapis cezaları çok kısa sürede sonuçlandı ve bu cezalar en kısa sürede uygulanacak” dedi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, “Protestolarda tutuklanan protestocular hakkında verilen idam ve uzun süreli hapis cezaları çok kısa sürede sonuçlandı ve bu cezalar en kısa sürede uygulanacak” dedi.

İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda tutuklanan protestocuların cezalarının uygulanacağını söyledi. Ejei, “Protestolarda tutuklanan protestocular hakkında verilen idam ve uzun süreli hapis cezaları çok kısa sürede sonuçlandı ve bu cezalar en kısa sürede uygulanacak. Bozgunculuk yapan ve devlete karşı savaş içerisinde olan, her türlü silah ile cinayet işleyen ve ülkede güvensizlik oluşturan protestocuların cezaları da yargı tarafından onaylandı ve bu cezalar yakın bir zamanda uygulanacak” ifadelerini kullandı.

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve 3’üncü ayına giren protestolarda şu ana kadar 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Öte yandan Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 29 Kasım’da yayımladığı raporda, Mahsa Amini’nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 448 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.