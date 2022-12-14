Şahıs çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklandı.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçe merkezi girişinde muhafaza altına alınan İran uyruklu R.R isimli şahsa yaptıkları üst aramasında ayakkabıları içerisine zulalanmış 2 paket halinde 522,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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