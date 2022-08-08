İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya’nın başkenti Viyana’da sona eren nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin, “Tüm taraflar, anlaşmanın nihai sonucuna ulaşmak için kararlılık ve ciddiyet göstermelidir” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya’nın başkenti Viyana’da sona eren nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin, “Tüm taraflar, anlaşmanın nihai sonucuna ulaşmak için kararlılık ve ciddiyet göstermelidir” dedi.

İran, ABD ve AB arasındaki İran nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri aylar sonra 4 Ağustos’ta yeniden Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlamış, 4 günün ardından dolaylı görüşmeler sona ermişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, görüşmelerin sona ermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abdullahiyan, Borrell ile yaptığı görüşmede İran müzakere heyetinin anlaşmaya varmak için kararlılık ve ciddiyetle Viyana’da bulunduğunu vurgulayarak, “İran müzakere heyeti anlaşmaya varmak için kararlılık ve ciddiyetle Viyana’daydı ve sorunları çözmek için yapıcı fikirler sundular. Tüm taraflar, anlaşmanın nihai sonucuna ulaşmak için kararlılık ve ciddiyet göstermelidir” dedi.

Borrell’in anlaşmaya varmadaki çabalarından övgüyle bahseden Abdullahiyan, “Nihai anlaşma, İran ulusunun hak ve çıkarlarını güvence altına almalı ve yaptırımların kalıcı ve etkili bir şekilde kaldırılmasını garanti etmelidir” ifadelerini kullandı.

“Müzakerelerin son turunda görece bir ilerleme kaydedildiğine inanıyorum”

Borrell ise, “Müzakerelerin son turunda görece bir ilerleme kaydedildiğine inanıyorum. Müzakerelerin bu aşamasına ilişkin değerlendirmem olumlu. Biz koordinatörler olarak tüm taraflar için iyi bir sonuca ulaşmak için görüşleri yakınlaştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

AB, İran nükleer anlaşması için “son metni” ortaya koydu

Viyana’da sona eren 4 günlük dolaylı görüşmelerin ardından 2015 İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için Borrell, “son metni” ortaya koyduğunu aktarmıştı. Borrell, "Müzakere edilebilecek olan şey müzakere edildi ve şu anda nihai bir metinde. Ancak her teknik konunun ve her paragrafın arkasında başkentlerde alınması gereken siyasi bir karar var" ifadelerini kullanmış, "Bu cevaplar olumluysa, bu anlaşmayı imzalayabiliriz" demişti.

Borell’in açıklamasından önce üst düzey bir AB yetkilisi ise gazetecilere verdiği demeçte, 15 aydır müzakere edilen metinde daha fazla değişiklik yapılamayacağını ve taraflardan en fazla birkaç hafta içinde nihai bir karar beklediklerini ifade etmişti. Yetkili, "Bu bir paket öneri. 20. sayfaya katılıp, 50. sayfaya katılamazsınız. Evet ya da hayır demek zorundasınız" demişti.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran’ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021’de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kasım 2021’de göreve başlamasıyla ABD’nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu ancak müzakereler geçtiğimiz mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu.