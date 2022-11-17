İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından Türkiye’ye girdiği tespit edilen 2 teröristten birisinin canlı olarak ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından Türkiye’ye girdiği tespit edilen 2 teröristten birisinin canlı olarak ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Allah, kahraman jandarmamızı korusun” ifadelerine yer verdi.