Milli Savunma Bakanlığı, İran sınır hattında yakalanan atlı bir şahsın üzerinden 3 av tüfeği çıktığını duyurdu. MSB’nin sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Van’daki Hudut Kartallarımız, İran sınır hattında atlı bir şahsın yasa dışı geçişini engelledi. Bölgede yapılan aramada; 2 adet uzun namlulu av tüfeği, 1 adet kısa namlulu av tüfeği, 2 paket kurusıkı mermisi, 531 adet göz damlası ele geçirildi” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran sınır hattında yakalanan atlı bir şahsın üzerinden 3 av tüfeği çıktığını duyurdu.

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