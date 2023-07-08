Hakkari Yüksekova ilçesinin Esendere Beldesi Ziraat ATM’sine kavuştu.

Yüksekova’ya 40 kilometre uzaklıktaki İran Sınırımda bulunan Esendere Beldesi ilklez bir ATM’ye kavuştu. Esendere Belde Beleidyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun girişmeleri sonucu Ziraat Müdürlüğü tarafından bir adet belediyenin önüne bıraktılar. Vatandaşların bir çok işlem için Yüksekova merkeze geçtiklerini belirten Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Yaptığımız girişimler sonucunda 1 adet Ziraat bankası ATM’sini hayırlısıyla belediyemiz hizmet binası önünde kurarak halkımızın hizmetine sunduk. Ziraat bankası ATM’sinin beldemize getirilmesinde emeği geçen başta Ziraat bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile il Valimiz İdris Akbıyık olmak üzere, İlçe Kaymakamımız Ömer Cimşit, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Turgut Arvas ve emeği geçenlere ilçem halkı adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Halkımıza hayırlı olsun inşallah” dedi.