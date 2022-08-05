Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun talimatlarıyla berivanlar yaylalara ücretsiz taşınıyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun talimatlarıyla berivanlar yaylalara ücretsiz taşınıyor.

Yüksekova merkeze 41 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Belde Belediyesi, son dönemlerde akaryakıttan dolayı zorlanan çiftçilerin yaylalara daha rahat gitmeleri için atağa geçti. Başkan Büyüksu, beldede yaşayan berivanların yaylaya gitmek için hiçbir şekilde sorun yaşamaması için ücretsiz hizmet sundu.

Açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Beldemizde küçükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimizin akaryakıt zamları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını ve bu sıkıntılarını bir an önce çözüme kavuşturmak adına belediye olarak imkânlarımızı seferber ettik. Tarım ve hayvancılığı yaygınlaştırmak için beldemizdeki çiftçilerimiz ile beraber üretmeye devam edeceğiz. Akaryakıt zamları nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilerimizi yalnız bırakmayarak, beldemizdeki tüm berivanlarımızı her gün yaylalara ücretsiz bir şekilde taşıyacağız. Üreten, yetiştiren, durmadan çalışan ülkemizin emekçilerine teşekkürler” ifadelerini kullandı.