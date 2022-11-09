İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, “Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Gazprom ile yaklaşık 40 milyar dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladık” dedi.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, “Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Gazprom ile yaklaşık 40 milyar dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladık” dedi.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Hükümet Kurulu toplantısının ardından gazetecilere İran ile Rusya arasında enerjisi alanındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ovci, “Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Gazprom ile yaklaşık 40 milyar dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladık. Ayrıca doğalgaz sahalarının ve gaz ihracat iletim hatlarının geliştirilmesi de gündemde ve bu kapsamda Rusya ile yaklaşık 4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık” dedi.

Petrol Bakanlığı’nın yabancı yatırımı geliştirmeye yönelik eylemlerine değinen Ovci, “Ürün takasına başladık ve gaz takası tartışmasını da takip ediyoruz ve bu kış faaliyete geçeceğini umuyoruz. Bugün, ZN Vostok ve en önemlisi Gazprom dahil olmak üzere büyük Rus şirketleri ülkemize yatırım yapıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Petruşev, bugün İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşen Rusya-İran Güvenlik Zirvesi’ne katıldı. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, tarafların görüşmeden sonra işbirliğinin daha da genişletilmesi yönünde karar aldığı aktarılarak, "İstişarelerin sonunda taraflar, Rusya-İran diyaloğunu güvenlik konseyleri aracılığıyla daha da genişletmeye hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiler" denildi.