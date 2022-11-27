İran meclisi, İran’ın Şangay İş birliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyeliğine ilişkin tasarıyı onayladı.

İran meclisi, İran’ın Şangay İş birliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyeliğine ilişkin tasarıyı onayladı.

İran meclisinde bugün gerçekleşen açık oturumda Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından sunulan İran’ın Şangay İş birliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyeliğine ilişkin tasarı onaylandı. Mecliste İran’ın ŞİÖ’ye katılımına ilişkin tasarının oylamasına katılan 237 milletvekilinden 203’ü kabul, 3’ü ret ve 4’ü ise çekimser oy kullanıldı. Böylelikle milletvekilleri İran’ın ŞİÖ’de gözlemci olarak değil daimi statüde yer almasını onaylamış oldu.

Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Abolfazl Amoui yaptığı açıklamada, İran’ın ŞİÖ’ye tam üyeliğinin önemine vurgu yaparak, “Şanghay İş birliği Örgütü, terörle mücadele temelinde Çin, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan olmak üzere 5 ülke tarafından oluşturulmuştur. Örgütün gözlemci üyesi olan İran ise 15 yıl boyunca daimi üyelik başvurusunda bulunuyordu ve Taşkent’te yapılan 22’nci toplantıda daimi üyelik belgeleri örgüt sekretaryası tarafından imzalandı” dedi.

İran 2005 yılında ŞİÖ’ye gözlemci üye olarak katılmıştı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiği Tacikistan’da ŞİÖ’de daimi üye olmak istediklerini ve bunda ciddi olduklarını söylemişti. Reisi’nin Tacikistan ziyareti sonrası İran’ın tam üyelik süreci Eylül 2021’de başlatılmıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 14 Eylül tarihinde Özbekistan’ın Semerkant kentine gerçekleştirdiği ziyarette, İran’ın ŞİÖ’ye tam üyeliğine dair taahhüt belgesini örgütün Genel Sekreteri Zhang Ming ile imzaladığını açıklamıştı.